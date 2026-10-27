Trabalho prisional impulsiona a ressocialização e reforça serviços públicos em Alegrete

Programa coordenado pelo Presídio Estadual de Alegrete reúne cerca de 80 apenados em atividades de manutenção, limpeza e serviços municipais, com possibilidade de ampliação para 100 participantes.

O uso da mão de obra prisional tem ampliado as iniciativas de ressocialização e contribuído para a manutenção dos espaços públicos em Alegrete. Por meio de parcerias entre o Presídio Estadual de Alegrete (PEAL), a Prefeitura Municipal e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), pessoas privadas de liberdade participam de atividades remuneradas que beneficiam a comunidade e oferecem oportunidades de reinserção social.

Conforme o administrador do PEAL, Paulo Henrique da Silva Bukowski, o Protocolo de Ação Conjunta (PAC) firmado com o município mantém uma média de 80 apenados distribuídos em secretarias municipais. Os participantes cumprem pena no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, e dependem de autorização judicial para ingressar no programa.

Na Secretaria de Infraestrutura, cerca de 55 trabalhadores atuam em equipes de limpeza e manutenção de logradouros públicos, praças, parques e do cemitério municipal. Na área da Saúde, aproximadamente 20 pessoas também desempenham atividades de apoio aos serviços municipais. O número de participantes pode variar mensalmente, conforme as decisões judiciais e a disponibilidade de trabalhadores aptos a integrar o programa.

Atualmente, a meta é ampliar a capacidade do PAC para permitir a participação de até 100 apenados, fortalecendo as frentes de trabalho e a colaboração com a administração pública.

Trabalho como instrumento de ressocialização

Além das atividades externas, o Presídio Estadual de Alegrete mantém três termos de cooperação para a realização de trabalhos dentro da unidade prisional. As iniciativas abrangem os setores de serralheria, marcenaria e padaria, com atividades desenvolvidas por pessoas que cumprem pena no regime fechado.

O trabalho prisional é regulamentado pela Lei de Execução Penal (LEP) e segue critérios específicos conforme o regime de cumprimento da pena. A participação nas atividades externas depende de autorização judicial e da avaliação das condições exigidas para o ingresso no programa.

Além da remuneração pelo serviço prestado, o trabalho pode proporcionar a remição da pena. Conforme a legislação, a cada três dias de trabalho, a pessoa condenada pode remir um dia de pena, desde que cumpridos os requisitos legais.

Para o município, a iniciativa contribui para a execução de serviços de limpeza, conservação e manutenção urbana. Para os participantes, representa uma oportunidade de desenvolver habilidades profissionais, manter uma rotina produtiva e ampliar as possibilidades de retorno ao convívio social.

Alegrete entre os municípios que utilizam mão de obra prisional

O emprego de pessoas em cumprimento de pena em serviços municipais também ocorre em outras cidades gaúchas. Pelos dados apresentados pela Polícia Penal, Pelotas lidera o número de trabalhadores vinculados a iniciativas dessa natureza, com 86 participantes, enquanto Bagé mantém uma média de 78 pessoas em atividades realizadas por meio de termos de cooperação com a prefeitura e o Departamento de Água, Arroios e Esgoto.

Em Bagé, os trabalhadores vinculados ao Instituto Penal de Bagé atuam em serviços gerais em escolas municipais e complexos esportivos, além de atividades de limpeza e conservação de ruas e praças.

Na região da 6ª Delegacia Regional da Polícia Penal (6ª DRPP), que abrange municípios da Fronteira Oeste e da Campanha, são aproximadamente 361 pessoas em cumprimento de pena trabalhando de forma remunerada em dez administrações municipais.

Em Alegrete, os dados informados pela administração prisional apontam 76 pessoas vinculadas às atividades realizadas para a prefeitura. Elas atuam na limpeza de parques e praças, manutenção de prédios públicos, sinalização viária e melhorias na infraestrutura urbana e rural, sob acompanhamento das equipes responsáveis.

Ao destacar a importância das parcerias, o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, ressaltou os efeitos positivos do trabalho prisional para a relação entre as instituições e a sociedade.

“O sistema prisional e a Polícia Penal têm contribuído significativamente com as cidades. As várias possibilidades de parceria pelo trabalho prisional aproximam a instituição da sociedade e geram efeitos positivos, principalmente na reinserção das pessoas ao convívio social”, afirmou.

Parcerias também podem envolver empresas privadas

O modelo de cooperação não se restringe às administrações municipais. Empresas privadas também podem firmar instrumentos de parceria com a SUSEPE para oferecer oportunidades de trabalho a pessoas em cumprimento de pena, conforme as regras legais e as condições autorizadas para cada modalidade.

As atividades podem ocorrer externamente, nos estabelecimentos ou canteiros de obras das empresas, ou em oficinas instaladas dentro das unidades prisionais. No trabalho externo, os participantes dos regimes autorizados cumprem as condições estabelecidas para a atividade e o deslocamento. Já nas oficinas internas, a produção pode ocorrer nas dependências prisionais, com fornecimento de materiais e equipamentos conforme os termos da parceria.

O trabalho prisional possui regras próprias previstas na Lei de Execução Penal e não estabelece, por si só, vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A remuneração e as demais condições devem observar a legislação aplicável e o instrumento de cooperação firmado.

Em Alegrete, a continuidade e a possível ampliação do programa reforçam a utilização do trabalho como ferramenta de ressocialização, ao mesmo tempo em que contribuem para a conservação dos espaços públicos e a prestação de serviços à população. A iniciativa evidencia a importância da cooperação entre o sistema prisional, o poder público e a sociedade para criar oportunidades de trabalho, incentivar a responsabilidade e favorecer a reintegração social de pessoas que cumprem pena.