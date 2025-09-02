Tradição| Pelagens de cavalo: quantas existem, origens e curiosidades — e quais predominam no RS

Quantas pelagens existem

A resposta não é simples. O número varia conforme a raça e a entidade responsável pelo registro.

No Mangalarga Marchador, a Associação Brasileira dos Criadores (ABCCMM) reconhece oficialmente 56 variações.

Já no Cavalo Crioulo, mais presente no Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) prefere falar em uma “infinidade de pelagens”. Textos históricos de Emilio Solanet, referência no padrão da raça desde o início do século XX, chegaram a citar mais de 100 variedades.

Em resumo: são dezenas de pelagens aceitas, mas o número exato depende de como se classificam as variações e tonalidades.

O que é aceito e o que é vetado

O padrão oficial do Crioulo reconhece como comuns pelagens como: baia, bragada (tigrada), colorada, gateada, lobuna, moura, oveira, pangaré, picaça, preta, rosilha, tobiana, tordilha, tostada e zaina.

Mas há restrições: pelagens “pintadas” do gene Leopardo (características do Appaloosa) e o albino total não são aceitos.

Qual predomina no Rio Grande do Sul

A predominância varia conforme o período e o contexto das provas:

No Freio de Ouro 2019, a colorada liderou entre os finalistas (27%), seguida da gateada (19%) e da zaina (16%).

Em provas morfológicas do mesmo ano, os colorados chegaram a 37%.

Estudos da UFPel, em séries históricas de quase 70 anos, apontaram a gateada como a mais frequente (29,5%), seguida por rosilha, colorada e tordilha.

Na leitura prática de hoje: em pista, colorados e zainos são destaque, mas na memória coletiva do gaúcho a imagem do gateado ainda prevalece.

Curiosidades de pelagens famosas

Gateada (dun) – base amarelada com faixa escura no dorso, típica do Crioulo. Alguns estudiosos sugerem que servia como “camuflagem” no campo aberto.

Tordilha (grey) – nasce escura e clareia com a idade até se tornar branca.

Rosilha (roan) – mistura de pelos brancos e coloridos, geralmente com cabeça e membros mais escuros.

Lobuna (blue dun) – tom cinza-ardósia com pontos pretos, associada ao gene dun.

Bragada (tigrada) – raríssima, apresenta listras verticais ou efeito marmorizado; costuma estar ligada a mutações genéticas.

Oveira/Tobiana – grandes manchas brancas sobre base colorida; são aceitas no Crioulo, diferente do padrão Leopardo.

Raridade e valor de mercado

Pelagens como a bragada (tigrada) ou fenótipos de branco dominante são de fato raros. No entanto, especialistas destacam que, no Cavalo Crioulo, o que define preço são fatores como pedigree, títulos em pista, funcionalidade e fertilidade.

A cor pode ser um atrativo, mas dificilmente explica sozinha os valores milionários que alguns exemplares atingem em leilões.

Guia rápido para identificar no campo

Colorada – corpo avermelhado, crina e cauda semelhantes.

Zaina – marrom muito escuro e uniforme, sem marcas brancas.

Gateada – tom amarelado ou acinzentado com faixa dorsal.

Tordilha – escura ao nascer, clareia até se tornar branca.

Lobuna – cinza-ardósia com extremidades pretas.

Rosilha – mescla de pelos brancos e coloridos.

Bragada – listras irregulares, extremamente rara.

