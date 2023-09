Tradicionalistas devem retirar, hoje, exames para integrar a cavalgada da Chama

Share on Email

Essa iniciativa visa garantir a saúde dos cavalos e, assim, assegurar a qualidade da tradicional celebração gaúcha.

O Coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, destacou a importância dos exames para a participação segura dos cavalarianos nas festividades. Ele afirmou que todos os cavalarianos que realizaram os exames devem retirar os resultados até às 17h desta terça-feira(12), no escritório dos Festejos, ao lado do Museu do Gaúcho, para que possam integrar a chegada da Chama Crioula.

Uma comissão composta pela Inspetoria Veterinária, 4ª Região Tradicionalista e Coordenação dos Festejos estava encarregada de realizar a triagem e determinar quem realmente se enquadrava para receber o benefício. Os exames têm como objetivo principal detectar a gripe equina e a anemia em cavalos, condições que podem afetar a saúde dos animais e, consequentemente, a segurança dos cavalarianos durante os eventos dos Festejos Farroupilhas.