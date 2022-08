Tráfego na Ponte Borges de Medeiros está liberado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Após mais de três horas de uma manifestação pacífica, em que o tráfego na Ponte Borges de Medeiros foi interrompido, por um grupo, bem expressivo, formado por estudantes, pais, professores e grêmio estudantil, do IFFar, o tráfego foi totalmente liberado.

Durante o protesto, o grupo bloqueava por alguns minutos o fluxo de veículos na Ponte Borges de Medeiros o que gerou um grande transtorno para algumas pessoas e um congestionamento gigante.

Por volta das 10h, segundo os representantes do ato, devido a um acordo em que o Prefeito Márcio Amaral, novamente, vai receber direção, pais e alunos do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete em um audiência, eles decidiram concluir a manifestação. Houve, até mesmo, a possibilidade de um bloqueio de uma hora.

A reivindicação é de mais dois ônibus para que os alunos do IFFar possam manter o ano letivo, pois muitos estão ficando nas paradas em razão de ser insuficiente, o número de três carros. Por outro lado, a empresa e a Prefeitura afirmam que estão cumprindo com o que já estava determinado em edital.

Nesta quinta-feira(18), terá aula normal e, alguns pais se comprometeram em levar os alunos de carro, até uma solução.

Houve, inclusive, neste período, de mais de dois meses de impasse, uma audiência de conciliação onde a Justiça determinou, por meio de liminar, que o Município cumprisse com toda a demanda.

Após a audiência de conciliação, em que o Juiz de Direito Rafael Echeverria Borba da 1º Vara Cível da Comarca de Alegrete concedeu liminar para determinar que o Município providenciasse e que assim fossem supridas as necessidades de transporte ao Passo Novo, com o aumento de dois ônibus nos horários informados durante o período de aulas, a Prefeitura ingressou com recurso em face de decisão proferida.

O pedido foi aceito por desembargador do TJE, anulando assim, a decisão que determinava que a linha Alegrete x Passo Novo, que atende o IFFar, tenha o número mínimo de veículos necessários para demanda, que é de cinco.

Uma outra possibilidade são duas linhas especiais com o valor da passagem de R$ 8,50 (17,00/por dia), o que é contestado também por pais, estudantes e direção da Instituição IFFAR. Atualmente eles pagam R$ 2,10, o que corresponde a R$ 4,20 por dia.