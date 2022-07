Traficante é preso em flagrante com drogas e arma na Vila Nova

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Três indivíduos, sendo dois de 20 anos e um de 24 anos, foram presos pela Brigada Militar, na noite de sexta-feira(15). Também ocorreu a apreensão de drogas, armas, celulares, balança de precisão e partes de uma bicicleta.

De acordo com informações dos policiais, durante o patrulhamento ostensivo, um denúncia levou a guarnição até o endereço localizado no bairro Vila Nova, em Alegrete.

No local, dois militares do Exército Brasileiro, ambos com 20 anos, estavam em atitude suspeita. Quando abordados e identificados, um deles ressaltou que era usuário de drogas.

Na sequência, durante a identificação do morador da casa, foram localizados três revólveres, dois facões, balança de precisão, R$ 104,00, crack e maconha, assim como, celulares e partes de uma bicicleta.

Desta forma, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a Unidade Militar foi comunicada.

Foi determinado pela Delegada de Plantão, prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ao homem de 24 anos.

Já dois militares do Exército, foram ouvidos como testemunhas e depois liberados.

Material apreendido: