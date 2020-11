Tráficante é preso enquanto transportava droga num veículo de aplicativo

Brigada Militar flagrou indivíduo de 22 anos com antecedentes por tráfico e outras ocorrências com drogas. Ele foi abordado e identificado quando deslocava-se de um bairro ao outro na Avenida Tiaraju.

De acordo com a ocorrência, através da sala de operacões, a guarnição recebeu a informacão que o acusado conhecido por “Thales”, iria realizar o transporte de drogas do bairro Promorar para o bairro Saint Pastous.

O deslocamento seria em um veículo de aplicativo.

Diante das informacões a guarnição passou a realizar patrulhamento ostensivo nas vias próximas, ao que a denúncia havia descrito.

Pouco tempo depois, os policiais visualizaram o indivíduo em um veiculo Gol trafegando em direção ao bairro Saint Pastous.

O veículo foi interceptado na Avenida Tiaraju e os ocupantes identificados. No carro estavam o condutor e o carona, “Thales”. Na revista veicular foi encontrada embaixo do banco do carona uma porção de maconha pesando 113g e a quantia de 610 reais.

O traficante recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente apresentado na DPPA.

Em contato com o Delegado de plantão, Alexandre de Mesquita, foi determinado a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecente.

Depois de ouvido o acusado seria conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.