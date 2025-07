Tráfico e latrocínio: operação conjunta resulta em seis prisões e grande apreensão de drogas em Alegrete

A “Operação Ortal” foi deflagrada pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete, coordenados pela delegada Fernanda Mendonça, com apoio dos policiais da 2ª DECRAB e da Brigada Militar.

A investigação é desdobramento de um latrocínio ocorrido no mês passado, que vitimou um idoso de 81 anos, morto em sua casa com um golpe na cabeça. No dia seguinte ao crime, uma mulher foi presa em Manoel Viana pela Brigada Militar. Porém, as apurações da Polícia Civil demonstraram o envolvimento direto de outros dois homens, de 25 e 32 anos, além de um possível receptador dos bens da vítima, de 31 anos, todos com ligação com o tráfico de drogas.

Os policiais cumpriram os mandados nesta segunda-feira. Na casa de um dos alvos foram encontradas porções de cocaína, levando à prisão dele e da companheira também por tráfico de drogas. Em outros dois locais, os agentes apreenderam 37 kg de maconha divididos em mais de 50 tijolos, 700 g de cocaína e 1,2 kg de crack, além de balanças de precisão, celulares e outros materiais usados no comércio de entorpecentes.

No total, foram efetuadas seis prisões: duas pelos mandados e outras quatro em flagrante pelo crime de tráfico.

A delegada Fernanda Mendonça destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de drogas, crime que, segundo ela, desencadeia outros delitos que preocupam a comunidade alegretense. “O trabalho permanente visa sempre a diminuição dos índices de criminalidade”, ressaltou.

Após os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

