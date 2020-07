Tragédia deixa dois mortos e um ferido em Santana do Livramento

Compartilhe









144 Shares

Por volta de 5h da manhã deste domingo (26), próximo ao km 290 da BR 293 em Santana do Livramento, uma Zafira com placas de Santana do Livramento, que transitava no sentido Santana do Livramento – Dom Pedrito, saiu da pista na ponte sobre o rio Ibicuí da Armada, caiu no leito do rio e ficou submersa.

Os passageiros do veículo, uma mulher de 43 anos e um homem de 19 anos, ambos naturais de Santana do Livramento, morreram no local. O condutor, de 51 anos, também de Santana do Livramento, sofreu lesões graves e foi socorrido.

Ainda conforme informações do site Sentinela 24h, os mergulhadores chegaram próximo a 3 metros de profundidade para retirada dos corpos, o jovem Jeferson Mendes, de 19 anos, estava com metade do corpo para fora do carro. No banco de trás, Eliana Maria de Menezes, 43 anos, não teria retirado o cinto de segurança e também faleceu no local.

O trânsito permaneceu interrompido de 11h30 até 12h31 para a retirada do veículo acidentado.

Fonte: PRF de Uruguaiana e Sentinela 24h