Tragédia: morre o carreteiro Nero Silva

Uma fatalidade interrompeu prematuramente a vida de um dos líderes dos Carreteiros da Vista Alegre na noite de quarta (29). O coordenador da Festa dos Carreteiros e da Associação da categoria na localidade, Nero Carvalho da Silva, 48 anos, morreu vítima de um choque elétrico em sua residência, segundo informações do SAMU, que foi socorrê-lo.



Nero chegou a ser socorrido pelo filho, que estava próximo, e quando era trazido para a cidade, na estrada do Tiarajú, foi atendido por uma equipe do SAMU, que o encaminhou para o Hospital de Santa Casa de Caridade. No local foi atestada a sua morte.

Nero organizava junto com demais abnegados a Festa dos Carreteiros na Vista Alegre, que ocorre sempre no mês de julho e era da Associação. Ele, que foi um dos idealizadores da festa em homenagem aos últimos Carreteiros, está sendo velado no Galpão da Associação, em Vista Alegre e será sepultado no Cemitério dos Carneiros, às 17 horas.

Fonte: Caderno7

Reportagem: Marcelo Ribeiro