Tragédia na BR-116: três jovens militares morrem a caminho de solenidade no quartel

As vítimas tinham entre 18 e 19 anos e seguiam para participar de uma solenidade no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre.

De acordo com informações da Polícia Civil, o carro em que estavam colidiu contra a mureta de um viaduto na Avenida Getúlio Vargas por volta das 3h45. O impacto foi tão forte que dois dos ocupantes foram arremessados para fora do veículo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As vítimas fatais foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Davi Adrian da Silva, 18 anos, e Vitor Golfetto, 19 anos. Os sobreviventes, Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos Gomes, ambos de 19 anos, sofreram múltiplas fraturas e foram encaminhados ao Hospital Centenário, onde devem passar por cirurgias nas próximas horas.

Segundo o Exército Brasileiro, os cinco soldados se deslocavam para a cerimônia de passagem de comando no Comando Militar do Sul, marcada para as 10h30 no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre.

O delegado André Serrão, da 3ª Delegacia de Polícia Regional (DPPA) de São Leopoldo, informou que o caso é investigado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A Polícia Civil solicitou exames toxicológicos e de alcoolemia dos ocupantes do carro para auxiliar na apuração das causas.

Nota oficial do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado