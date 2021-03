Tragédia sem trégua: 3 óbitos e 99 infectados nas últimas 24 horas

Compartilhe















Nesta terça-feira (02) foram registrados 99 casos positivos, 54 mulheres e 45 homens, com idades entre 06 meses e 87 anos. Também foram registrados 17 recuperados. Há 08 pacientes na UTI Covid e 14 no Hospital de Campanha e 06 na UPA. Foram registrados três óbitos por Covid-19, três homens de 75, 78 e 84 anos. Dois óbitos ocorreram no final do dia de ontem e um hoje.

Atualmente são 5.269 casos confirmados, com 4.362 recuperados, 838 ativos (810 estão ativos em isolamento domiciliar e 28 hospitalizados positivos de Alegrete) e 69 óbitos.

Foram realizados 20.405 testes, sendo 14.856 negativos, 5.269 positivos e 280 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.089 pessoas.

Foto: Alex Lopes