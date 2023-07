Trajetória da encruzilhadense Ludmila Alves Franco é reconhecida pela Câmara

Nessa noite, Ludmila Alves Franco foi agraciada com o honroso título de Cidadã Alegretense, proposto pelo vereador Fábio Perez e aprovado por unanimidade na Casa. O presidente Luciano Belmonte conduziu os trabalhos, formando a mesa com o vereador proponente e a procurador do Município, advogado Paulo Faraco, que representou a prefeitura.

Natural de Encruzilhada do Sul, a homenageada atua no ramo da alimentação, herança da sua mãe, Ivone, figura central em sua história, repleta de episódios de desafios e de superação. Casada com Lucas Oliveira dos Santos, Ludmila unifica os papéis de mãe, de esposa e de empreendedora, com a mesma garra com a qual representava entidades tradicionalistas em seus tempos de Prenda.

A mãe Ivone, cozinheira de mão cheia, atuava no ramo de viandas. Ao ser surpreendida com um câncer, coube à filha seguir administrando o negócio, que divida com os cuidados à mãe. Ludmila, inclusive, exaltou o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete. Com 17 anos esse era o tremendo desafio para a jovem aluna do Demétrio Ribeiro. Ao lado do companheiro, foi construindo sua família enquanto a empresa crescia.

Hoje, mantém um restaurante na avenida Assis Brasil, onde serve mais de 200 refeições por dia. Conta com cinco funcionários e uma rara disposição para o trabalho.

Essa linda e louvável trajetória foi exaltada pelo presidente Luciano, pelo representante da prefeitura e, naturalmente, pelo vereador Fábio Perez, o proponente da justa homenagem. Após a sessão, todos confraternizaram em um coquetel oferecido pela Casa. O Parlamento se agiganta quando identifica, reconhece e aplaude trajetórias que engrandecem o Município. Não é para menos, essa é uma casa de leis, mas também uma casa de reconhecimento a quem ajuda a construir a cidade que é de todos.

Fotos: assessoria CMA