Tramas promove roda de conversa sobre acessibilidade

Uma roda de conversa para falar sobre acessibilidade. Esse é o objetivo do TRAMAS, no próximo dia 7 de julho.

Para marcar os Dez anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o encontro acontece na UNIPAMPA – Campus Alegrete, Saguão do Prédio A1, das 16h30min às 17h30min e com entrada e participação gratuita.

O TRAMAS, em alusão aos 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, abrirá um espaço para reflexão sobre acessibilidade e inclusão, em especial no mundo digital. Os organizadores contam com a presença da comunidade no intuito de construir uma sociedade mais acessível e justa.

TRAMAS é um programa de extensão universitária registrado no Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Tem como objetivo promover o respeito à multiplicidade das diferenças. TRAMAS é acrônimo para Tecnologia, Responsabilidade, Autoria, Movimento, Amorosidade e Sociedade.