A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete anunciou alterações importantes no trânsito da região da Ponte Borges de Medeiros. O chamado “Dia D” está marcado para a próxima quarta-feira, 30 de julho, a partir das 8h, quando começam as mudanças no fluxo de veículos no local, que é um dos pontos mais movimentados da cidade.

Segundo a pasta, o objetivo das modificações é reduzir os congestionamentos que se intensificam nos horários de pico e garantir maior segurança viária. Estudos prévios realizados pela equipe técnica apontaram a saturação do tráfego na ponte e em suas vias de acesso, o que motivou a implementação da nova configuração.

Confira as principais mudanças:

🔹 Trecho 1 – Avenida Alexandre Lisboa (entre Parque Rui Ramos e Black-out)

Esse trecho passará a ter sentido único, direcionando o fluxo vindo da zona leste. Motoristas poderão realizar a conversão à esquerda para acessar a Avenida Eurípides Brasil Milano.

🔹 Trecho 2 – Via entre Black-out e Clube Sete de Setembro

Esta via coletará o fluxo da Avenida Alexandre Lisboa até a Avenida Eurípides Brasil Milano, agilizando a circulação para quem transita nesse quadrante.

🔹 Trecho 3 – Esquina do Black-out (sentido Avenida Alexandre Lisboa – zona leste)

Será proibido seguir em frente. A única conversão permitida será à direita.

Paradas obrigatórias removidas

Com essas alterações, as paradas obrigatórias instaladas em alguns pontos do trajeto serão removidas, permitindo um fluxo mais contínuo e seguro no acesso à Ponte Borges de Medeiros, tanto para quem trafega em direção ao centro quanto para quem segue em sentido contrário.

Rota alternativa sugerida

Para motoristas que desejam acessar rapidamente a zona leste a partir do centro, a Secretaria orienta utilizar a Avenida Eurípides Brasil Milano, nas proximidades do Estádio Farroupilha. Essa rota alternativa deve minimizar atrasos durante o período de adaptação.

Período de testes e avaliação

As mudanças entram inicialmente em fase de testes, com acompanhamento intensivo da Guarda Municipal, que estará presente no local orientando motoristas e monitorando o impacto das alterações. A sinalização será temporária, podendo ser ajustada de acordo com a necessidade verificada na coleta de dados nos próximos dias.

O que diz a Secretaria

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania reforça que “todas as mudanças têm como finalidade garantir um trânsito mais seguro, ordenado e fluido para a população”. A pasta também pede compreensão e paciência dos motoristas durante o período de ajustes.

⚠️ Importante: Os condutores devem respeitar as novas sinalizações e permanecer atentos aos agentes de trânsito para evitar multas ou acidentes durante a fase de adaptação.