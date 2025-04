Trânsito e primeiros socorros em foco na Semana da Segurança Pública

As atividades, desta terça-feira (9), contaram com a participação do 2º ano e 6º ano da Escola Demétrio Ribeiro e também o 1º ano do E.E.E.F. Marquês d’Alegrete.

O guarda municipal, Sargento Marcelo, apresentou o projeto Educatran, que esclareceu de forma simples sobre o tráfego seguro de pedestres, ciclistas e motoqueiros. Falou também sobre a legislação de trânsito, infrações e abordagens. O guarda informou os alunos que o patinete e o skate serão regulamentados em breve.

Após o intervalo, o Corpo de Bombeiros, com a Sargento Guerra e Soldado Escarrone, ministrou uma oficina de primeiros socorros. Os profissionais trabalharam dois temas: parada cardiorrespiratória e obstrução das vias áreas.

Nesse momento, os bombeiros demonstraram na prática como é feita a manobra de Heimlich. Citaram o caso do bombeiro mirim de Alegrete que conseguiu salvar um familiar que estava engasgado. Com a orientação dos bombeiros, alguns alunos praticaram a técnica de reanimação.

A Semana da Segurança Pública ocorre até amanhã, 10 de abril, com a seguinte programação:

Dia 10/04/2025 (Quinta-feira)

19h00: Sessão Solene – Homenagem a Segurança Pública

Com informações da Assessoria da Câmara de Vereadores de Alegrete