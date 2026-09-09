Trânsito na General Arruda ganha novas regras para reduzir velocidade e ultrapassagens

O Setor de Sinalização, implantou faixa de sinalização contínua e lombadas nos dois sentidos da Rua General Arruda, no trecho compreendido entre a Rua General Sampaio e as proximidades da Rodoviária.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, a intervenção foi realizada a partir de estudos técnicos desenvolvidos no local e de demandas apresentadas pela comunidade, levando em consideração as características do trânsito e a necessidade de ampliar a segurança viária na região.

O trecho apresenta circulação significativa de crianças, estudantes, pedestres e outros usuários vulneráveis da via, principalmente devido à presença de instituições de ensino nas proximidades. Entre elas estão a EMEI Mario Quintana, a Escola Estadual Oswaldo Aranha e a Escola Divino Coração, que também atende estudantes que utilizam o trecho.

Outro fator considerado é o intenso fluxo de pedestres provenientes do bairro Vila Nova, um dos mais populosos do município. A circulação de pessoas aumenta especialmente nos horários de entrada e saída das escolas, tornando necessária a adoção de medidas para melhorar a segurança no trânsito.

Medidas buscam reduzir velocidade e organizar o trânsito

Conforme o secretário Uillian Rodolfo Almeida, a implantação da faixa contínua tem como objetivo disciplinar os movimentos dos veículos, dificultar ultrapassagens e conversões em locais inadequados e proporcionar maior previsibilidade para motoristas e pedestres.

Já as lombadas instaladas nos dois sentidos da via buscam reduzir a velocidade dos veículos, especialmente em um trecho onde há intensa circulação de crianças, estudantes e pedestres.

Segundo a Secretaria, as intervenções são definidas considerando critérios técnicos, as demandas apresentadas pela população e as características específicas de cada local.

A iniciativa faz parte das ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à construção de um trânsito mais seguro, organizado e adequado às necessidades de todos os usuários da via.