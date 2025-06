Trânsito | Rua Tiradentes passa a ter sentido único

A mudança entrou em vigor nesta quinta-feira (26), com apoio de uma força-tarefa da Guarda Municipal, que está atuando na via para reforçar a sinalização e orientar os motoristas.

Ainda na noite de quarta-feira (25), a sinalização viária foi concluída, e o trânsito já fluía normalmente. Em entrevista ao Portal Alegrete Tudo (PAT), o secretário de Segurança Pública, Cidadania e Mobilidade Urbana, Uilian Rodolfo Almeida, informou que a antecipação da mudança ocorreu devido ao elevado número de acidentes registrados nos cruzamentos da região.

Inicialmente prevista para o mês de julho, a alteração faz parte da implementação do sistema binário nas vias transversais que cruzam as ruas Barão do Amazonas e Mariz e Barros. A medida busca organizar melhor o tráfego e reduzir os conflitos em cruzamentos com alto índice de sinistros.

A principal preocupação do setor de trânsito é com o primeiro fim de semana após a mudança. Para garantir a segurança viária, equipes da Guarda Municipal permanecerão na região nos próximos dias.

Segundo a Secretaria, a Rua Tiradentes agora recebe todo o fluxo da Avenida Eurípedes em direção ao 12º BE, consolidando-se como uma rota alternativa para o acesso às ruas centrais da cidade.

De acordo com o cronograma do setor de trânsito, a próxima via a passar por alterações será a Rua Joaquim Antônio, que terá sentido oposto ao da Tiradentes. A intervenção deve começar nos próximos dias.

“Fique atento à nova sinalização e dirija com cautela”, alerta o secretário Uilian Rodolfo Almeida.