Transporte para IFFAr não entra mais no recinto do Instituto

As reclamações dos alunos do Instituto Farroupilha IFFAr em relação aos ônibus da Fronteira D’Oste teve um novo capítulo.

Na noite de quinta-feira(30), os estudantes enviaram mensagens ao PAT, pois estavam no frio aguardando os ônibus, eles destacaram que a empresa teria informado que não iria mais entrar no campus. “Nossa preocupação são dias de chuva, além do frio que é muito intenso, nesses últimos dias e ainda estamos apenas no início do inverno” – acrescentaram.

Diante dos questionamentos e da insatisfação dos alunos, o PAT falou com o representante da empresa, o fiscal da Fronteira Oeste, Cleiton Cajuru, que confirmou que os ônibus não irão mais entrar no Campus.

“Foi realizada uma reunião na empresa e, devido ao IFFAR ser um órgão Federal, os ônibus já não estão ficando dentro do Campus e também não vão entrar, além disso, no edital as três linhas são de Alegrete a Passo Novo”- explicou.

Essa medida iniciou desde a última quinta-feira e os ônibus, segundo Cajuru, estão na parada próximo ao Campus todos as noites as 22h35min e saem do portão, às 23h.