Transporte para o IFFar tem veredito da justiça: mais dois ônibus diários para o Passo Novo

Na última sexta-feira, 05, ocorreu uma audiência de conciliação entre a Empresa Expresso Fronteira D’Oeste e a Prefeitura Municipal de Alegrete na 1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete – TJ-RS.

Além dos representantes da empresa e Prefeitura, estiveram presentes na audiência a Diretora Geral do IFFar-Campus Alegrete, servidores, estudantes e os pais/responsáveis.

O Juiz de Direito, Dr. Rafael Echevarria Borba, deferiu em parte a liminar para determinar que o Município providencie que sejam supridas as necessidades de transporte ao Passo Novo, com o aumento de dois ônibus nos horários das 6h45min e 17h durante o período de aulas, até o dia 12/08/2022.

Considerando o prazo para o cumprimento da determinação, a Direção Geral emitiu a Portaria eletrônica nº 285/2022, dispensando os estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Agropecuária, Informática e Química) das aulas presenciais no período de 08 a 12 de agosto de 2022.

Na próxima semana a equipe do ensino estará reunindo-se com as coordenações de curso a fim de organizar a recuperação dos dias letivos suspensos, e a Direção Geral estará informando acerca do início das aulas.