Transporte por aplicativo passa por vistoria em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que haverá vistoria do transporte por aplicativos a partir desta segunda-feira, 14.

Solicita-se a presença dos motoristas parceiros com seus veículos (incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19), apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, entre os dias 14 e 18 de março, no período da manhã.

Os veículos serão direcionados ao estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal, na Rua Major João Cezimbra Jaques n° 200, onde haverá inspeções ao ar livre.

Para uma melhor conveniência dos horários de atendimentos, reservou-se o dia 14 para os Prefixos de 001 a 025, com intervalos de 10 minutos

Para atendimento dos Prefixos 026 a 050, estabeleceu-se o dia 15, também com intervalos de 10 minutos

Prefixos 051 a 75, incumbiu-se o dia 16, novamente com intervalo de 10 minutos.

Para atendimento dos Prefixos 076 em diante, destinou-se o dia 17, havendo intervalo assim como nos demais dias.

Já dia 18 foi reservado para os prefixos que, por ventura não puderem comparecer em seus dias e horários, com agendamento prévio através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30.