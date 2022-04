Trapaceira se passa por funcionária de banco e aplica golpe de 13 mil reais em idoso

Idoso de 62 anos teve prejuízo de mais de 12 mil reais ao entregar seu cartão para uma mulher que, até então, para ele seria uma funcionária do banco onde tem conta e cartão de crédito.

Segundo relato da vítima, ela estava em casa quando recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco em que tem conta.

A informação era de havia uma compra em seu cartão no valor de 13 mil reais, em Cruz Alta.

Apavorado com a situação, o idoso aceitou ajuda da pessoa que supostamente era funcionária do banco. Por esse motivo, uma mulher com um crachá “do banco” foi até a residência da vítima onde o convenceu de que deveria levar o cartão com senha para desfazer a transação.

Sem suspeitar de nada e acreditando que estava falando com pessoas da agência bancária o idoso apenas percebeu que tinha caído em um golpe quando iniciaram as notificações das compras realizadas num total de quase 13 mil .

O idoso conseguiu cancelar o cartão e procurou a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.