Trator roubado, no interior de Alegrete, é recuperado a mais de 300 km

Além do trator também houve o roubo de uma moto e outros pertences na região do Passo Novo. O proprietário do estabelecimento rural e uma criança de 12 anos ficaram cerca de seis horas amarrados e acorrentados.

Logo após o fato, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil iniciaram os trabalhos de investigação e busca pelos autores do crime.

Desta forma, o trator foi localizado em Tuparendi, sendo que a apreensão para restituição do bem foi em ação conjunta da DRACO de Santa Rosa (Polícia Civil) e 4BPAF (Brigada Militar) – com apoio da PRF.

A investigação sobre os demais envolvidos, bem como a tentativa de localizar os outros bens objeto do crime ficarão a cargo da Polícia Civil.

Homens armados invadem propriedade rural, rendem trabalhador e criança que ficam acorrentados por seis horas