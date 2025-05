Trechos da BR 290 em Alegrete estão sem fiscalização eletrônica

Os equipamentos foram retirados em razão da conclusão do contrato, em 14 de janeiro de 2019, entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa responsável.

A concessionária que explorava o serviço tinha 13 vias monitoradas, com redutores e controladores de velocidade. Segundo o Dnit, a partir do fim do contrato, a empresa terá no máximo 30 dias para devolver em condições originais a faixa de domínio das estradas. Um novo contrato com outra empresa, válido por cinco anos, já foi acordado. A previsão de 500 faixas monitoradas, com instalação dos equipamentos iniciou em março, mas ainda não contemplou a região da Fronteira Oeste.