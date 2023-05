Três acidentes em locais distintos e quase simultâneos, nesta noite, em Alegrete

A noite desta quarta-feira, 17 de maio, foi marcada por uma série de acidentes no trânsito, algo que infelizmente tem se tornado recorrente no Município. Foram registrados três acidentes quase simultâneos em locais distintos da cidade, causando danos materiais e deixando uma pessoa ferida.

O primeiro acidente ocorreu na Avenida Ibicuí, na Zona Leste. Segundo informações da polícia militar, o motorista de um Fiesta relatou que estava seguindo em direção ao Centro na Avenida, quando reduziu a velocidade e parou para fazer uma conversão e retornar ao bairro. Nesse momento, o condutor de um Honda Civic reduziu sua velocidade, mas uma Hilux colidiu na traseira do carro, que acabou batendo no Fiesta. O motorista da caminhonete não permaneceu no local do acidente, enquanto a mulher que dirigia o Civic foi levada à UPA pelo Samu. O motorista do Fiesta não sofreu ferimentos. Um familiar da mulher afirmou que ela alegou que o motorista do Fiesta invadiu sua preferencial durante a manobra. O caso foi registrado pela Brigada Militar, e ambas as partes terão que buscar um acordo sobre o ocorrido.

Quase ao mesmo tempo, na Avenida Assis Brasil, próximo ao Trevo do Arco, ocorreu uma colisão entre um Gol e uma motocicleta, resultando apenas em danos materiais. Um morador das redondezas informou ao PAT que o motorista do Celta estava seguindo pela Avenida, no sentido do Arco, para entrar na rua lateral do posto de combustíveis em direção ao bairro Maria do Carmo, quando cortou a preferencial da moto, que descia a Avenida. Antes mesmo da chegada da Guarda Municipal, as partes envolvidas já haviam resolvido a situação, não havendo mais conflito entre eles.

No mesmo momento em que a reportagem buscava informações e fazia fotos dos dois primeiros acidentes, foi informada sobre mais um incidente, ocorrido no centro da cidade, na rua Tamandaré com a 20 de Setembro. No entanto, apenas uma foto foi enviada, sem mais detalhes sobre o ocorrido, pois os veículos envolvidos já não se encontravam no local. Testemunhas afirmaram que não houve feridos nos dois últimos acidentes.

É importante ressaltar que esses eventos ocorreram durante o mês do Maio Amarelo, uma campanha que busca conscientizar os motoristas sobre a importância de um trânsito seguro. Infelizmente, a cidade tem registrado um número significativo de acidentes, muitos deles com gravidade, mas felizmente sem vítimas fatais. Isso reforça a necessidade de um maior comprometimento de todos os condutores na adoção de medidas preventivas, respeitando as leis de trânsito e promovendo a segurança viária para todos.