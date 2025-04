Três alegretenses são campeões invictos com a Aspede em Capão da Canoa

Nicolas estreou com o pé direito. O atleta fez sua primeira participação com o time da Aspede e já levantou troféu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O trio de atletas de Alegrete integra a equipe de basquete sobre rodas Aspede/Unico, de Santa Cruz do Sul, conquistou o título, de forma invicta, da primeira etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade, no município de Capão da Canoa, realizado no último fim de semana. Além de Nicolas, Juliano e Eliandro, mais cinco atletas estiveram na competição, acompanhados da treinadora Évelyn Cristine Barbian, e da fisioterapeuta Patrícia Oliveira Roveda.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Outras equipes dos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Erechim, Novo Hamburgo e Gramado, também participaram nesta primeira etapa. Os jogos da Aspede foram contra Leme, Brothers, Arcanjos da Serra, Adefisg e Adau.

O presidente da Associação Santa-Cruzense da Pessoa com Deficiência Física (Aspede), Diego Ivan Grassel, falou da importância do apoio da prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, e do departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência. “Ficamos muito gratos pela parceria com o município, por nos disponibilizar o transporte. Este apoio é muito importante para continuarmos realizando nosso trabalho“, declarou Grassel.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O secretário de Esportes e Lazer, Daiton Mergen, afirmou que a prefeitura é parceira das entidades. “Nosso papel enquanto poder público é dar suporte para que todas as modalidades e entidades sejam contempladas. Ficamos felizes que podemos contribuir para uma conquista importante para todos os envolvidos, em especial pelo trabalho realizado pela Aspede/Unico“, reconheceu o secretário.

Fotos: Alison Geller