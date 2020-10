Três atletas de Alegrete vão jogar o campeonato maranhense Sub-20

Os atletas Ronaldo Liscano, Pedro Hugo (Ceará) e João Amorim, aterrissam, nesta terça, no Maranhão para a disputa do campeonato maranhense sub 20. O diretor alegretense Odair Pizeta da empresa Atletas F&L Marketing e Gerenciamento, confirmou o contrato do trio alegretense, com o Cordino.

Pizeta é sócio da empresa de agência de atletas no norte e salienta a oportunidade de enviar atletas daqui para os times da região norte do país. “Com a pandemia nosso projeto caiu em 70%, aos poucos estamos recuperando fôlego e oportunizando a ida de atletas com potenciais”, comenta o empresário.

O Cordino Esporte Clube é um clube de futebol da cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Manda seus jogos no Estádio Leandro Cláudio da Silva. Sua fundação é em 8 de Março de 2010. O Cordino conquistou seu primeiro título em 2017, valendo a Taça do Primeiro Turno do Campeonato Maranhense de Futebol, conseguiu uma vitória sofrida diante a equipe do Sociedade Imperatriz de Desportos por 2-1. Desde que o clube foi fundado, a Onça nunca sofreu nenhum rebaixamento no campeonato maranhense. É o único clube profissional do município de Barra do Corda – MA, Daí a história de ser ”Os heróis de Barra do Corda”.