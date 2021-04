Três ESFs e a saúde mental atendem terceiro turno em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, conta com o atendimento do Terceiro Turno, nas ESF Rondon, Cidade Alta, Centro Social Urbano e Serviço de Saúde Mental no CAPS II.

O atendimento nas ESFs é realizado das 19h às 22h, nas unidades de saúde já mencionadas. Na ESF Rondon e no Centro Social Urbano, o atendimento acontece nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Na ESF Cidade Alta o atendimento acontece de terça à sexta-feira.

No Caps II, o atendimento acontece 24h e conta diariamente com médicos, profissionais da área de psicologia, assistência social e redutor de danos na equipe multidisciplinar para realizar os atendimentos.

O serviço de Samu Mental também pode ser acionado em caso de emergências, pelo fone 999 1553363,de acordo com a psicóloga Nádia Mileto que coordena o serviço em Alegrete.

Outras informações pelos telefones 3961-1032 (Secretaria de Saúde) e 3961-1033 (Saúde Mental).

Vera Soares Pedroso