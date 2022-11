Três jogos movimentaram o citadino de futsal na Série A e segundona

O certame municipal chegou a rodada 24, totalizando 57 jogos e 436 gols marcados. Jogando na B, o Deportivo La Portera fez 6 a 2 no Flamengo. Na outra partida da segundona se repetiu o mesmo placar. Melhor para o time do Real que venceu por 6 a 2 o Celtic.

Real Deportivo La Portera

A situação na divisão de acesso do futsal alegretense é a seguinte. O Ser Atlas lidera com 9 pontos conquistados em três jogos disputados. Logo em seguida vem Eliseos, Real Tchê/CAID e Várzea Verde, todos tem 7 pontos e número de jogos diferentes um do outro. A AEF Tigres ocupa a quinta colocação com 6 pontos em três partidas. O Deportivo La Porteira disputou seu quarto jogo e soma 4 pontos, é o sétimo colocado. Já o Flamengo também chegou ao seu quarto jogo disputado e tem 3 pontos, ocupa a oitava colocação entre os 10 times da segundona.

Rodando cerca de 400km/dia, desgaste é grande nos caminhões de coleta do lixo

Pela elite do futsal municipal a AABB segue com 100% de aproveitamento. Em sua quarta apresentação venceu o Garupa/ASSAD por 7 a 1 e lidera a Série A´pelos critérios técnicos. O time abebeano chegou aos 12 pontos, mesmo número de pontos que a AGN, a diferença pró AABB que tem 4 jogos, contra 5 disputados da AGN.

Time da AABB segue 100% no certame municipal

O União Society/FNP é o terceiro com 10 em 12 pontos disputados, Fortaleza e Real ambos com quatro jogos tem 9 pontos. O time da Restinga leva a melhor nos critérios técnicos e ocupa quarta colocação. O Garupa/ASSAD é o nono colocado com cinco jogos disputados e ainda não pontuou.

Na próxima sexta-feira (4), o citadino volta à cena na quadra da Arena Esporte e Lazer com dois jogos. Às 21h, jogam Center Fhotos x CFC Alegrete, jogo válido pela Série C. Logo em seguida, às 22h, Real Tchê/CAID x AEF Tigres, confronto pela Série B.

Fotos: Roger Severo e Lunara Fernandes