Tribunal de Justiça do RS abre vagas para diversas áreas e comarcas do Estado

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) receberá até a próxima segunda-feira (29) as inscrições para vagas de estágio em diversas áreas e comarcas do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS). As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação. O valor da bolsa-auxílio, juntamente com vale-refeição e vale-transporte, varia de R$ 1.697,00 a R$ 2.286,69, dependendo do nível de escolaridade.

Os interessados podem se candidatar a uma das vagas abertas ou integrar o cadastro reserva. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site https://cieers.org.br/estudante/processosSeletivos.

Para estudantes do ensino superior, há vagas nas áreas de Administração, Direito, Comportamento Humano, Tecnologia da Informação, Infraestrutura, Arquivo, Comunicação e Saúde. Para pós-graduandos, as oportunidades são em Administração, Direito Cível e Criminal. As provas online serão realizadas entre 13 e 20 de maio.