Tribunal do Juri condenou réu que forneceu arma para matar o irmão do autor do homicídio

Na quarta-feira(2) foi realizado o oitavo julgamento do ano pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete, sendo o primeiro dos nove julgamentos previstos para o mês de junho.

O Ministério Público imputou contra o réu a participação no homicídio triplamente qualificado, dia 29 de novembro de 2009.

No dia do crime ele teria fornecido a arma de fogo ao executor do homicídio – irmão da vítima – o qual causou a morte mediante disparo de arma de fogo na Rua Abrelino da Silva Valle, no Bairro Macedo, em Alegrete.

A acusação era de que o crime foi realizado por motivo fútil em virtude de um desentendimento ocorrido por causa de uma bateria automotiva.

O Tribunal do Júri condenou o réu, levando em consideração que o acusado tinha direito a atenuante da menoridade e em isonomia com a pena que havia sido fixada ao executor do crime que já foi julgado e condenado, restou condenado a cumprir uma pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Rodrigo Wolf Piton, pela defesa a Defensora Pública Silvana Lectzow dos Santos, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.