Contemplar o nascer do sol do alto do Cerro do Jarau, em meio às paisagens características do Pampa, e aproveitar momentos de tranquilidade, reflexão e conexão com a natureza. Essa é a proposta da 1ª Trilha Curta do Cerro do Jarau, que será realizada neste domingo (29), em Quaraí.

Com o lema “Hoje é o primeiro dia da minha nova vida”, a iniciativa busca proporcionar uma experiência que vai além de uma caminhada. A atividade reúne contato com a natureza, autoconhecimento e práticas voltadas ao bem-estar físico e emocional.

A programação começa uma hora antes do nascer do sol, com uma caminhada guiada até o ponto mais alto do cerro. No local, os participantes terão a oportunidade de acompanhar os primeiros raios de sol e contemplar a paisagem da região.

Durante o percurso, estão previstas pausas a cada 45 minutos para a realização de práticas de yoga, exercícios de relaxamento e momentos de reflexão, acompanhados de mensagens motivacionais. A organização também propõe que os participantes reduzam o uso do celular durante a atividade, valorizando a experiência e o contato com o ambiente natural.

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Investimento e inscrições

O investimento para participar é de R$ 250 por pessoa. O valor inclui acesso à propriedade privada, acompanhamento de guia, práticas orientadas por professor de yoga, vivências motivacionais e almoço vegetariano, acompanhado de suco de uva integral e água.

A proposta é reunir pessoas interessadas em sair da rotina, conhecer novas experiências e aproveitar um momento dedicado ao bem-estar em um dos cenários naturais de destaque da região.

As vagas são limitadas e as inscrições encerram nesta sexta-feira (27). Os interessados podem obter mais informações e garantir participação pelo WhatsApp (55) 98451-5976.