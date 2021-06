Trio acusado de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Alegrete

Compartilhe















“Mais uma resposta rápida e efetiva da polícia civil” – citou o Delegado Maurício Arruda. O trabalho realizado pelo Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete tem sido sempre um grande destaque no combate à criminalidade no município.

Na tarde desta sexta-feira(11), a Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos Policiais da DPPA/Alegrete, da 4ª DPR/Alegrete e dos Policiais da Op Hórus, sob a coordenação dos Delegados de Polícia Maurício Arruda e Valeriano Garcia Neto, prenderam preventivamente, um casal e um homem, na Zona Leste, em Alegrete.

Eles são investigados pelo delito de tentativa de homicídio. As prisões ocorreram, uma no bairro Airton Senna II (homem de 30 anos de idade) e o casal foi preso na Invasão do Aeroporto (idades de 35 e 26 anos).

As investigações apontaram que os três indivíduos citados foram os autores dos tiros que atingiram um homem de 23 anos em frente ao parque de máquinas na noite do dia 29/05/2021.

Depois de ouvidos, eles foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete