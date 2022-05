Trio invade casa e executa mulher a tiros em Caxias do Sul

Uma mulher de 20 anos foi morta a tiros durante a noite de sexta-feira (13) em Caxias do Sul, na região da Serra do Rio Grande do Sul. O nome dela é Daniela da Silva, de acordo com a Brigada Militar (BM).

A BM apurou no local do crime que três pessoas invadiram a casa em que ela estava, no bairro Planalto, por volta das 19h30. Um deles ficou na porta enquanto outros dois subiram para o segundo andar, onde estava a Daniela. O trio pediu que a mãe dela, que estava no local, saísse da casa. Após, Daniela foi executada a tiros. Os criminosos fugiram em seguida.

A Polícia Civil trabalha para identificar os suspeitos de terem cometido o crime e a motivação deles.

Fonte: G1