Trio tenta fugir sem pagar motel e Brigada Militar é acionada em Alegrete

Na madrugada deste domingo(25), a Brigada Militar foi acionada em um motel, em Alegrete, com a denúncia de que três homens estavam tentando fugir, sem pagar a conta.

O fato pouco comum, aconteceu por volta das 4h. De acordo com a ocorrência policial, a guarnição foi acionada depois que a funcionária identificou, pelas câmeras de videomonitoramento, que os indivíduos, que estavam em um determinado quarto, saíram para o pátio e tentaram pular o muro.

Ainda conforme a ocorrência, os acusados entraram escondidos em carro de transporte por aplicativo. Além dos três homens, mais quatro mulheres foram identificadas. Três com 19 anos e uma de 20 anos. Os acusados também com 19 anos, eles, conforme relato de testemunhas, são militares do Exército Brasileiro.

A funcionária do motel disse aos policiais que o valor era de 300 reais, porém, ocorreu o desentendimento na hora da saída e a tentativa de fuga. Eles chegaram em um carro e a maioria escondidos.

Foi feito o registro policial e uma das mulheres pagou o débito. Logo após, todos saíram do estabelecimento comercial que fica nas imediações da BR 290.