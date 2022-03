Triste destino: Praça da Juventude continua num interminável abandono

Depois de seis meses da primeira notícia mostrando o abandono da Praça da Juventude, na Zona Leste, a reportagem voltou ao local e constatou que a situação só piorou.

O que seria um local de lazer e esporte às comunidades de bairros daquela região da cidade está com matagal, telas arrebentadas, goleiras sem rede, vidros dos banheiros e de uma sala de depósito quebrados.

E as paredes todas pichadas, com um visual que pouco lembra que ali um dia as quadras e a pista foram espaços de esporte para a gurizada da Zona Leste.

Praça da Juventude

A Praça da Juventude está entregue a própria sorte e os que ainda frequentam o espaço usam um campo de grama sintético que também está se entregando

É uma situação de abandono do local que deveria estar sendo frequentado por jovens e crianças, numa interação de esporte e lazer que ajuda na formação cidadã.

Praça da Juventude de Alegrete

Uma das salas com vidros todos quebrados está cheia de classes e cadeiras quebradas, mostrando ainda mais o abandono.

O complexo Esportivo da Praça da Juventude foi entregue em 2016 e teve um custo, a época, de 1,6 milhão.

De acordo com Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Angela Viero as reformas emergenciais começarão, no máximo, em 40 dias. Isso inclui reformas em banheiros, rede hidráulica, de energia elétrica a revitalização da quadra coberta para desenvolvimento de projetos voltados ao esporte e ao lazer. Após a conclusão dessas demandas partiremos para a fase 2 das melhorias do espaço físico para uso da comunidade. O valor orçado para as obras desta primeira fase é de 80 mil reais de acordo com a Secretária.