Troca no comando técnico agita bastidores do Flamenguinho

Jesus Antunes não é mais o treinador da equipe Sub-14 para disputar o 43º Efipan.

Uma semana agitada nos bastidores do Flamengo, está em tratativas para o novo comandante assumir o cargo.

Em um jantar na semana passada, o eterno presidente Toninho Fagundes confirmou a trocar do técnico da equipe para o Efipan. Jesus vai trabalhar nas categorias 2011 e 2012, dentro da preparaçāo dos garotos, visando o Torneio da Primavera, que acontece em outubro.

“Quanto ao novo treinador, ainda não batemos o martelo, mas trata-se de um técnico de Alegrete”, despistou Fagundes.

Na preparaçāo física, o nome para trabalhar a partir de outubro, é o professor Cláudio Dutra. O auxiliar técnico de 2023, José Luiz Freitas, passa a ser o responsável pela rouparia, sede e também na parte de comunicação. O roupeiro Zé está entrando em aposentadoria.

No entanto, a direção reitera que após o carnaval estará divulgando o novo técnico da equipe do Efipan.

A reportagem apurou e levantou dois nomes fortes para assumir o comando rubronegro. Edinho Machado e Rodrigo Gasolina. Reverbera forte o nome de Edinho Machado. Uma fonte ligada ao clube arrisca 99% de chances de Machado ser o nome para comandar o Sub-14 do Mengo no Efipan 2024.

O Flamengo já está no planejamento do 11° Torneio Internacional da Primavera, que este ano será realizado no período de 12 a 15 de outubro, para atletas nascidos em 2012 e 2011.

Foram expedidos convites para as equipes do Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Rentistas de Montevidéu e Chapecoense, que juntamente com o Flamenguinho, completam os 6 Clubes.

Tendo em vista este importante torneio, o Flamenguinho estará iniciando a preparaçāo das equipes, a partir do dia 25, no gramado do 12º BE Comb, a partir das 15 horas.