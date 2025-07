Troco Solidário que ajuda a Santa Casa se moderniza e aceita doações em Pix

Considerando a redução do uso de dinheiro em espécie, a iniciativa foi modernizada e passou a aceitar também doações por cartão de débito/crédito e PIX, com o objetivo de facilitar a participação da comunidade e ampliar as fontes de arrecadação.

Parceiro fundamental desde o início do projeto, o Supermercado Baklizi, por meio da unidade de Alegrete, tem desempenhado um papel ativo no apoio à causa. Além disso, o Supermercado Peruzzo também se prepara para ampliar os seus próprios meios de arrecadação, permitindo, em breve, que as doações em favor da Santa Casa de Alegrete sejam realizadas através de meios eletrônicos, como cartão e PIX, diretamente nas unidades do município.

A Santa Casa de Alegrete é referência no atendimento hospitalar para Alegrete e municípios da região, e o Projeto Troco Solidário constitui uma importante fonte de recursos para a manutenção e expansão dos serviços prestados à comunidade.

Essa iniciativa reforça a relevância da solidariedade e da colaboração entre instituições públicas, privadas e a população em prol da saúde coletiva, salienta Rudi Pinto.