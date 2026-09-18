Troféu Nehyta Ramos reconhece o protagonismo feminino na história de Alegrete

O evento foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Diretoria de Cultura.

A cerimônia de entrega do Troféu Nehyta Ramos reuniu as mulheres homenageadas, familiares, servidores públicos e autoridades do município. Estiveram presentes o prefeito Jesse Trindade, os ex-prefeitos Erasmo Silva e Adão Faraco, o secretário municipal de Educação, Rodrigo Guterres, a professora e escritora Cosete Ramos, filha de Nehyta, além de demais autoridades, servidores públicos e representantes da comunidade.

Com o lema “Mulheres que fazem. Mulheres que são. Mulheres que ainda farão a nossa história”, a iniciativa busca dar visibilidade a diferentes gerações de mulheres que, através de suas trajetórias, tiveram participação na vida de Alegrete.

A homenagem valoriza histórias muitas vezes construídas de maneira discreta, mas que tiveram impacto em famílias, comunidades, instituições e projetos desenvolvidos no município. O troféu representa um gesto de memória, gratidão e reconhecimento ao protagonismo feminino.

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Entre as personalidades homenageadas nesta edição estiveram a dra. Marilene Campagnolo, Jaquele Zacarias, Gabriela Segabinazzi, Ilva Borba, Cosete Ramos e Martha Louzada, mulheres de diferentes trajetórias e áreas de atuação que receberam o reconhecimento por suas contribuições à comunidade alegretense.

O nome da premiação também resgata a trajetória de Nehyta Martins Ramos, professora de Geografia e figura ligada à história de Alegrete. Ao lado do marido, Ruy Ramos, Nehyta desenvolveu trabalhos de caráter social e teve sua trajetória reconhecida pelo município. Posteriormente, recebeu o título de Cidadã Benemérita de Alegrete, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo casal.

Durante a solenidade, as homenageadas receberam o reconhecimento público por suas contribuições, em um momento que também destacou a importância de preservar suas histórias e transmitir esse legado às novas gerações.

Fotos: assessoria Cosete Ramos