Troféu Visão homenageia 60 personalidades em sua quarta edição no Clube Casino, em Alegrete

O Clube Casino foi palco, no último sábado (7), da quarta edição do Troféu Visão, evento idealizado pelo empresário Adão Ramos, do Hotel Alegrete, que tem como proposta reconhecer e valorizar a trajetória de pessoas, profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento de Alegrete.

A iniciativa já se consolidou como uma referência no segmento de homenagens no município, reunindo representantes de diferentes áreas e segmentos da sociedade alegretense. A premiação busca destacar histórias de dedicação, empreendedorismo, serviços prestados e contribuições que fazem parte da trajetória da cidade.

A programação teve início com um jantar especial preparado pelo Bistrô Alegrete, proporcionando aos convidados um momento de confraternização e integração. Na sequência, ocorreu a entrega dos troféus, contemplando aproximadamente 60 homenageados.

Cada personalidade e empresa reconhecida representou um pouco da história de Alegrete, seja pela atuação profissional, pelos serviços prestados à comunidade ou pela contribuição em suas respectivas áreas de atividade. A noite foi marcada pelo reconhecimento de trajetórias construídas ao longo dos anos e pela valorização de quem participa do crescimento do município.

Além das homenagens, a programação também contou com música e descontração. A animação ficou por conta de Rodrigo Soltton, Nenito Sarturi e Valdir Pasa, que colocaram os convidados para dançar e deram continuidade à celebração.

Em sua quarta edição, o Troféu Visão reforça a proposta de valorizar pessoas e empresas que fazem parte da história de Alegrete. Mais do que uma entrega de prêmios, o evento se tornou uma oportunidade de reunir diferentes gerações e segmentos, destacando trajetórias pessoais e profissionais que ajudam a construir a identidade do município.

Fotos: Eduardo Silveira