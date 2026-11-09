Troféu Visão homenageia 60 personalidades no Clube Casino

O Clube Casino foi palco, no último sábado (7), da quarta edição do Troféu Visão, evento idealizado pelo empresário Adão Ramos, do Hotel Alegrete, que tem como proposta reconhecer e valorizar a trajetória de pessoas, profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento de Alegrete.
A iniciativa já se consolidou como uma referência no segmento de homenagens no município, reunindo representantes de diferentes áreas e segmentos da sociedade alegretense. A premiação busca destacar histórias de dedicação, empreendedorismo, serviços prestados e contribuições que fazem parte da trajetória da cidade.
A programação teve início com um jantar especial preparado pelo Bistrô Alegrete, proporcionando aos convidados um momento de confraternização e integração. Na sequência, ocorreu a entrega dos troféus, contemplando aproximadamente 60 homenageados.
Cada personalidade e empresa reconhecida representou um pouco da história de Alegrete, seja pela atuação profissional, pelos serviços prestados à comunidade ou pela contribuição em suas respectivas áreas de atividade. A noite foi marcada pelo reconhecimento de trajetórias construídas ao longo dos anos e pela valorização de quem participa do crescimento do município.
Além das homenagens, a programação também contou com música e descontração. A animação ficou por conta de Rodrigo Soltton, Nenito Sarturi e Valdir Pasa, que colocaram os convidados para dançar e deram continuidade à celebração.
Em sua quarta edição, o Troféu Visão reforça a proposta de valorizar pessoas e empresas que fazem parte da história de Alegrete. Mais do que uma entrega de prêmios, o evento se tornou uma oportunidade de reunir diferentes gerações e segmentos, destacando trajetórias pessoais e profissionais que ajudam a construir a identidade do município. O evento já faz parte do calendário de eventos de Alegrete. Confira abaixo os homenageados.
Centro Empresarial
Laboratório de Prótese Dentária
Alíchala – Clube Caixeiral 95 anos
Panifício Fortipan
Alexandre de Rezende Balbino – Gerente Administrativo
Titans Race
Agro Veterinária Trevo
Barril Ferro e Aço
Lojas Quero-Quero
Estética e Automotiva Studio Film
Erva Mate Tomeleiro
Águia Dourada Dedetizadora
Pizzaria Cavalo Doido
A Casa do Mate
Dr. Rolando Carballo
Funilaria Domingues
Loja Cravo e Canela
Drª Eliane Blaskesi
Altemir Pedroso Ferreira – Ex-presidente da AABB Alegrete
Eder Fretes
Márcia Dorneles – Presidenta da APAE Alegrete
Drª Simone Estivalet – Pneumologista
Vinhas do Alegrete
Madeireira Linden
Dr. Charles Andrade
Musical Ibaldo – Joseane Ibaldo
Armazém Santo André
A Casa do Gaúcho
Gleise Balsemão – Corretora de Imóveis
Drª Jéssica Pain
Casulo Presentes
Mercadão dos Óculos
Gabriela Rosso
Vanda Dorneles – Diretora da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde
Drª Nara Leite
Daniela Borba – Delegada Regional
Q. Brasa Culinária Gaúcha
Marcela Castro Paz – Corretora de Imóveis
Matheus Vidales – Cabeleireiro
Casa de Carnes Boi Bom
Funerária Santa Clara
Beto Multimarcas
Loja Tá Barato Pra Caramba
Gomes Material de Construção
Sushi House
Hemerson Mendonça – Músico
Colau Química do Brasil
Vargas Assistência Técnica
Pró Saúde Alegrete – Eduarda Antolini Favero
Farmácia Botoni – Savana Beatriz Botoni Bilhalva
Confraria do Carro Antigo do Alegrete
Master Eventos
Parceria Armas
T.C. Félix – Comandante Batalhão BE CMD BLD
Lucas Christofer Teodoro Sena
Juliana Pinto Severo – Coordenadora de Esportes
Dileusa Alves – Médica Veterinária
Impactos Marketing e Tecnologia
Valter Martins – Engenheiro Eletricista
Nutrivitória Monteiro – Vitória Monteiro
Fotos: Eduardo Silveira
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