Troféu Visão homenageia 60 personalidades no Clube Casino

O Clube Casino foi palco, no último sábado (7), da quarta edição do Troféu Visão, evento idealizado pelo empresário Adão Ramos, do Hotel Alegrete, que tem como proposta reconhecer e valorizar a trajetória de pessoas, profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento de Alegrete.

A iniciativa já se consolidou como uma referência no segmento de homenagens no município, reunindo representantes de diferentes áreas e segmentos da sociedade alegretense. A premiação busca destacar histórias de dedicação, empreendedorismo, serviços prestados e contribuições que fazem parte da trajetória da cidade.

A programação teve início com um jantar especial preparado pelo Bistrô Alegrete, proporcionando aos convidados um momento de confraternização e integração. Na sequência, ocorreu a entrega dos troféus, contemplando aproximadamente 60 homenageados.

Cada personalidade e empresa reconhecida representou um pouco da história de Alegrete, seja pela atuação profissional, pelos serviços prestados à comunidade ou pela contribuição em suas respectivas áreas de atividade. A noite foi marcada pelo reconhecimento de trajetórias construídas ao longo dos anos e pela valorização de quem participa do crescimento do município.

Além das homenagens, a programação também contou com música e descontração. A animação ficou por conta de Rodrigo Soltton, Nenito Sarturi e Valdir Pasa, que colocaram os convidados para dançar e deram continuidade à celebração.

Em sua quarta edição, o Troféu Visão reforça a proposta de valorizar pessoas e empresas que fazem parte da história de Alegrete. Mais do que uma entrega de prêmios, o evento se tornou uma oportunidade de reunir diferentes gerações e segmentos, destacando trajetórias pessoais e profissionais que ajudam a construir a identidade do município. O evento já faz parte do calendário de eventos de Alegrete. Confira abaixo os homenageados.

Centro Empresarial

Laboratório de Prótese Dentária

Alíchala – Clube Caixeiral 95 anos

Panifício Fortipan

Alexandre de Rezende Balbino – Gerente Administrativo

Titans Race

Agro Veterinária Trevo

Barril Ferro e Aço

Lojas Quero-Quero

Estética e Automotiva Studio Film

Erva Mate Tomeleiro

Águia Dourada Dedetizadora

Pizzaria Cavalo Doido

A Casa do Mate

Dr. Rolando Carballo

Funilaria Domingues

Loja Cravo e Canela

Drª Eliane Blaskesi

Altemir Pedroso Ferreira – Ex-presidente da AABB Alegrete

Eder Fretes

Márcia Dorneles – Presidenta da APAE Alegrete

Drª Simone Estivalet – Pneumologista

Vinhas do Alegrete

Madeireira Linden

Dr. Charles Andrade

Musical Ibaldo – Joseane Ibaldo

Armazém Santo André

A Casa do Gaúcho

Gleise Balsemão – Corretora de Imóveis

Drª Jéssica Pain

Casulo Presentes

Mercadão dos Óculos

Gabriela Rosso

Vanda Dorneles – Diretora da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde

Drª Nara Leite

Daniela Borba – Delegada Regional

Q. Brasa Culinária Gaúcha

Marcela Castro Paz – Corretora de Imóveis

Matheus Vidales – Cabeleireiro

Casa de Carnes Boi Bom

Funerária Santa Clara

Beto Multimarcas

Loja Tá Barato Pra Caramba

Gomes Material de Construção

Sushi House

Hemerson Mendonça – Músico

Colau Química do Brasil

Vargas Assistência Técnica

Pró Saúde Alegrete – Eduarda Antolini Favero

Farmácia Botoni – Savana Beatriz Botoni Bilhalva

Confraria do Carro Antigo do Alegrete

Master Eventos

Parceria Armas

T.C. Félix – Comandante Batalhão BE CMD BLD

Lucas Christofer Teodoro Sena

Juliana Pinto Severo – Coordenadora de Esportes

Dileusa Alves – Médica Veterinária

Impactos Marketing e Tecnologia

Valter Martins – Engenheiro Eletricista

Nutrivitória Monteiro – Vitória Monteiro

Fotos: Eduardo Silveira