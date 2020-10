TSE: lista de candidatos para as eleições ainda não está definida em Alegrete

Compartilhar















O período de campanha dos candidatos às eleições municipais de 2020, iniciou último domingo (27). A campanha estará permitida até a véspera do pleito, que será realizado dia 15 de novembro.

De acordo com a Resolução nº 23.627/20, no último dia 26, encerrou o prazo para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral, até as 19h (dezenove horas), o requerimento de registro de seus candidatos, sendo possível a transmissão via internet até às 8h (oito horas).

Tão logo publicados os respectivos editais, o Ministério Público Eleitoral analisou todos os Requerimentos de Registros de Candidatura, a fim de averiguar se foram juntados todos os documentos indispensáveis ao registro (art. 27 da resolução 23.609/19), bem como a existência de alguma situação de inelegibilidade que ensejasse impugnação.

Assim, de acordo com a promotoria, todas as impugnações e pedidos de regularização já foram juntados nos respectivos processos, sendo que nesse último caso, o prazo para regularizar o RRC é de 03 dias.

A promotora eleitoral Daniela Fistarol, reitera que é de suma importância que os pré-candidatos fiquem atentos às publicações do Diário Eletrônico do TER-RS (http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/publicacoes-oficiais/mural-eletronico-e-comunicacoes-judiciais), a fim de que seus requerimentos de registro de candidatura não sejam indeferidos por irregularidades meramente formais.

Os candidatos a prefeito e vereador estarão autorizados a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita. A propaganda gratuita em rádio e televisão só terá início em 9 de outubro.

Por conta da pandemia de Covid-19, não há dúvidas de que a internet será indispensável para as campanhas, que terão que se adaptar às recomendações de isolamento social.

Segundo a legislação eleitoral, na internet, a publicidade dos candidatos poderá ser feita nos sites dos partidos e dos postulantes, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram.

A Justiça, porém, criou regras para a campanha online, que serão rigorosamente observadas pelos partidos, candidatos e suas equipes. Uma das proibições, por exemplo, são os impulsionamentos de publicações feitas por terceiros, o disparo em massa de mensagens e a propaganda em sites de quaisquer empresas, organizações sociais e órgãos públicos.

Os candidatos também serão responsabilizados por conteúdo enganoso ou descaracterizado que forem utilizados em suas ações de campanha.

As propagandas estimuladas nos sites de relacionamento, permitidas quando realizadas pelos candidatos ou partidos, deverão ser sinalizadas claramente como conteúdo de divulgação.

Nas ruas, será permitido o posicionamento de mesas com material impresso e bandeiras móveis entre 6h e 22h, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. Os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durantes comícios e reuniões.

A Justiça Eleitoral vem estimulando a população a fazer o controle social da propaganda eleitoral. Além da possibilidade de denúncias no cartório eleitoral e no Ministério Público Eleitoral, Foi lançado no dia 27 de setembro o aplicativo Pardal, específico para informar irregularidades de campanhas. Todas as denúncias requerem identificação do cidadão denunciante.

Veja as principais permissões e vedações de atividades de campanhas a partir de domingo (27):

A distribuição de santinhos e adesivos será permitida até as 22h da véspera das eleições (14 de novembro);

Adesivos são liberados em bens privados (automóveis, caminhões, motocicletas e janelas residenciais), desde que não excedam a dimensão de 0,5m2. O material deve conter o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem como de quem o contratou, e também a respectiva tiragem;

Anúncios na imprensa escrita são permitidos até 13 de novembro e devem respeitar o tamanho máximo do anúncio por edição;

Alto-falantes ou amplificadores de som podem ser utilizados das 8h às 22h, até o dia 14 de novembro (um dia antes da eleição), observando-se as restrições de local;

Bandeiras e mesas para distribuição de materiais são admitidas ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o trânsito de pessoas e veículo;

Comícios são permitidos até 12 de novembro, entre 8h e 0h e com prévio aviso à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas. Apresentação de artistas estão vedadas;

Carros de som ou mini-trios são permitidos apenas em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios, respeitando o limite de 80 decibéis e restrições de local;

São proibidas as propagandas via telemarketing em qualquer horário, bem como por qualquer meio de disparo em massas de mensagens instantâneas sem anuência do destinatário.

Na Internet

Propagandas eleitorais são permitidas em sites dos candidatos, partidos e coligações. O endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido no país;

É proibida a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e em portais oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta;

Mensagens eletrônicas são permitidas apenas para endereços previamente cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido político ou coligação;

A campanha pode ser feita por meio de blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, mas o conteúdo deve ser gerado ou editado pelos candidatos, partidos ou coligações. Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”. São vedados impulsionamentos de posts e mensagens por terceiros. Mais detalhes podem ser conferidos em uma cartilha disponibilizada pelo TRE-RJ no portal das Eleições 2020.

A reportagem entrou em contato com a promotora eleitoral Daniela Fistarol, que em virtude do montante de trabalho com a regularização dos candidatos, comentou que a listagem não é definitiva e está sob análise.

A a corrida ao Paço Municipal começou. Em campo, Jetter 11, PP – Força para trabalhar, atitude para fazer. Márcio 15, MDB – Alegrete no rumo certo, Maria do Horto 13, PT – Nossa Alegrete cuidadora e solidária e Vânia Guerra 28, pelo PRTB, Agora é Guerra.

Entre os vices, estão Coronel Castro/PRTB, único candidato que concorre sem coligação. Já, Edson Alvarenga/PT, vice de Maria do Horto, pela coligação Nossa Alegrete cuidadora e solidária. Jesse Trindade/MDB, candidato a vice pela coligação Alegrete no rumo certo e Rudi Pinto/PDT, pela coligação Força para trabalhar, atitude para fazer.

Confira a nominata dos candidatos a vereança e seus respectivos números:

ADÃO RAMOS 11444 PP

ADÃO ROBERTO 15222 MDB

ADRIANA RIBEIRO 10600 REPUBLICANOS

ALAERTE 12345 PDT

ALICEMARA ROCHA 11400 PP

ANA LIDIANE 13378 PT

ANILTON OLIVEIRA 13100 PT

BENITES 65013 PC DO B

BETO MORAES 10700 REPUBLICANOS

BISPO ENIO 11777 PP

BOCÃO 11456 PP

BOLSSON 11644 PP

CACA ROCHA 13601 PT

CARLINHOS ALMEIDA 10710 REPUBLICANOS

CELENI VIANA 45670 PSDB

CILSO NEGO LINDO 2000 PL

CINTIA DORNELES 12612 PDT

CLAUDIA VAREIRO 12200 PDT

CLÁUDIO AMIR POLACO 15650 MDB

CLAUDIO EMILIO 12321 PDT

CLAUDIO PAIM 10200 REPUBLICANOS

CLEIDE CÁURIO 15505 MDB

CLÉO TRINDADE 15000 MDB

CLEUZA SCHMITZ 15900 MDB

DAIANE FRANCO 15357 MDB

DANIELA RUSCHEL 11011 PP

DARCI GONÇALVES 15670 MDB

DARIANO MORAIS FACE REPORTER 11630 PP

DEBORA ALMEIDA 45050 PSDB

DEDA CABELEREIRO 12610 PDT

DIACONO DANIEL BASTOS 10100 REPUBLICANOS

DILEUSA VETERINÁRIA 12580 PDT

DOUGLAS SILVEIRA 10230 REPUBLICANOS

EDER FIORAVANTE 12130 PDT

EDEVAR MACHADO SORRO 15020 MDB

ELAINE GOMES 12160 PDT

ELAINE MONTANO 13603 PT

ENFERMEIRO MOISÉS MACHADO 15606 MDB

FATIMA MARCHEZAN 11015 PP

FELIPE BENZEDOR 22022 PL

FERNANDA CERA 28123 PRTB

FERNANDA PEDROSO SALDANHA 15520 MDB

FERNANDO LUCAS 15356 MDB

FIRMINA FUCA 12607 PDT

HELENA B MATTOS 12234 PDT

IARA CUNHA 17000 PSL

ILVA GOULART 11611 PP

JAIME DUARTE 10800 REPUBLICANOS

JEFERSON BRÜNING 12000 PDT

JERÔNIMO MARQUES 15015 MDB

JESUS FAJERELDIN 11156 PP

JOÃO LEIVAS 15200 MDB

JOÃO MONTEIRO 11126 PP

JOAO SERPA 10777 REPUBLICANOS

JORGE DO PARQUE 10122 REPUBLICANOS

JORGINHO DA PROPAGANDA 12300 PDT

JOSE EURICO 11000 PP

JOZIELE ALVES 10677 REPUBLICANOS

LEANDRO CARVALHO 15678 MDB

LEANDRO JAPUR 12012 PDT

LEANDRO SOLTAU 10300 REPUBLICANOS

LETICIA MENESES 12111 PDT

LICÍNIO GOMES 50500 PSOL

LIDIANE FORTES 15915 MDB

LILIANE TRINDADE 10183 REPUBLICANOS

LIZI GABRIELLI 11617 PP

LUCIANO AMARAL 15500 MDB

LUCIANO BELMONTE 11622 PP

LUIZ MARCELO 11111 PP

MARCIO ROCHA 10500 REPUBLICANOS

MARIA ANTONIA TONINHA 10112 REPUBLICANOS

MARIA INÁCIA 13213 PT

MARIANA GOULART 50000 PSOL

MARIA TEREZA LEMES 10333 REPUBLICANOS

MATEUS ARAUJO 12222 PDT

MILENE LONDERO 15028 MDB

MIRIAN MAGANELI 11601 PP

MISSIONARIA ZELIA TRINDADE 10770 REPUBLICANOS

MOISÉS FONTOURA 12456 PDT

MONTEIRO 12630 PDT

NADIA MILETO 22222 PL

NELSON SORIANO 10400 REPUBLICANOS

OSWALDO FERRARI 13013 PT

PASTOR ITAMAR 11222 PP

PASTOR MOACIR LEMES 28888 PRTB

PAULO BERQUÓ 13222 PT

PAULO SALBEGO 11680 PP

PEDRO FERREIRA 10222 REPUBLICANOS

PEDRO XAVIER 15615 MDB

PROFESSORA ELISABETE PAULISTA 28173 PRTB

PROFESSOR EDUARDO LARRÉ 28777 PRTB

PR WILIAN ALENCAR 10130 REPUBLICANOS

RAFAEL BONAZZA 17110 PSL

RAFAEL FARACO 12777 PDT

RODRIGO HAHN 11117 PP

RODRIGO LIMA 28308 PRTB

ROGERIO OLIVEIRA SADAN 12555 PDT

ROGER SEVERO 11607 PP

ROMARIO ALVIENE VITAMINA 11333 PP

ROSA LOLA MADEIRA 65756 PC DO B

SANDRA DUBAL 11007 PP

SANDRA KULMANN 15400 MDB

SÉRGIO PICCOLI 15890 MDB

SEU RUI 13123 PT

SGT VOLMIR 12999 PDT

SIDOMAR ROBALLO 17001 PSL

SILVIO GUEDES 15602 MDB

SIVENS CARVALHO 12061 PDT

SONIA MORENA 45679 PSDB

SUZETE TITA 10000 REPUBLICANOS

TENENTE COSTA 12190 PDT

VAGNER CASADO 15123 MDB

VAGNER FAN 15555 MDB

VALDIR SANTOS 10111 REPUBLICANOS

VALTER MARTIN 13456 PT

VANDA DORNELES 11234 PP

VERINHA 10123 REPUBLICANOS

VIRGÍNIA ROSÁRIO 65065 PC DO B

VITOR CARDOSO 10523 REPUBLICANOS

ZEZINHO 12123 PDT

ZILÁ LEITE 28322 PRTB

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução