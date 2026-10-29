TST promete punição rigorosa a empregadores que praticaram assédio eleitoral contra trabalhadores

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Vieira de Mello Filho, afirmou na última quarta-feira (28) que empregadores que praticaram discriminação ou demitiram trabalhadores por motivação política poderão ser responsabilizados de forma rápida e rigorosa. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em Brasília, que reuniu representantes de diferentes órgãos públicos para tratar dos casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Durante o encontro, o magistrado destacou que condutas que violem a liberdade de escolha política dos trabalhadores não serão toleradas e alertou para as consequências econômicas que podem atingir os empregadores envolvidos.

“A resposta para aqueles que cometeram essa ilegalidade será dura, rápida e ágil. Não vamos aceitar que o princípio democrático seja ferido dessa forma com tanta desfaçatez”, declarou Vieira de Mello Filho.

O ministro também ressaltou que empresas que adotarem esse tipo de prática estarão sujeitas a riscos jurídicos e financeiros, diante da possibilidade de responsabilização pelos atos cometidos.

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MPT registra 3.290 denúncias de assédio eleitoral

Segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), foram registradas 3.290 denúncias de assédio eleitoral em todo o país durante o período eleitoral de 2026. Desse total, 1.353 foram contabilizadas a partir de segunda-feira (26), após o segundo turno.

O volume representa mais de 40% das denúncias recebidas no período informado, evidenciando a concentração de registros nos dias posteriores à votação.

O assédio eleitoral no ambiente de trabalho pode envolver ameaças, constrangimentos, pressão para votar em determinado candidato ou partido, além de punições e demissões motivadas pela preferência política do trabalhador.

A mobilização anunciada pelos órgãos públicos busca ampliar a apuração das denúncias e reforçar a proteção dos trabalhadores diante de possíveis interferências no exercício de seus direitos políticos.

Governo e órgãos de Justiça articulam atuação conjunta

A coletiva reuniu representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Advocacia-Geral da União (AGU), do Ministério Público Eleitoral (MPE) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a articulação entre os órgãos é necessária para responder aos episódios de violência eleitoral registrados no país.

Segundo ele, é fundamental distinguir os empregadores que cumprem a legislação daqueles que adotam práticas ilegais contra seus funcionários. Marinho também defendeu a participação dos sindicatos no acolhimento das denúncias e na orientação dos trabalhadores.

O ministro destacou ainda que a proteção dos direitos políticos deve caminhar junto com a manutenção do crescimento econômico e a geração de empregos de qualidade.

Ministério estuda criar lista de empregadores envolvidos

Entre as medidas em avaliação pelo Ministério do Trabalho e Emprego está a criação de uma espécie de “lista suja”, com os nomes de empregadores envolvidos em episódios de assédio eleitoral contra trabalhadores.

Outra possibilidade estudada é a restrição de acesso a linhas de crédito para empresários que ameacem funcionários em razão de suas escolhas políticas.

A Lei nº 9.029/1995, que proíbe práticas discriminatórias para efeitos de acesso ou manutenção da relação de trabalho, prevê, em seu artigo 3º, consequências para determinadas infrações, incluindo a proibição de obter empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras oficiais.

As medidas mencionadas pelo ministério estão em estudo e não representam, por si só, a implementação imediata de novas restrições.

AGU prevê medidas contra conteúdos nas redes sociais

Durante a coletiva, a Advocacia-Geral da União anunciou que adotará medidas extrajudiciais junto às plataformas de redes sociais para solicitar a exclusão de publicações e perfis relacionados a episódios de assédio eleitoral.

A AGU também informou que participará da força-tarefa organizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego nos estados. A atuação deverá contribuir para a defesa dos autos de infração emitidos pelas equipes de fiscalização e para eventuais ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho.

A iniciativa busca integrar a atuação administrativa e judicial para apurar as irregularidades e responsabilizar os envolvidos, respeitados os procedimentos legais aplicáveis.

Trabalhadores receberão alertas pela Carteira de Trabalho Digital

Como parte das ações de conscientização, trabalhadores deverão receber, nos próximos dias, notificações pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Os alertas terão orientações sobre como identificar situações de assédio eleitoral, reunir provas e denunciar possíveis irregularidades aos órgãos competentes.

A recomendação é que trabalhadores que sofrerem ameaças, constrangimentos ou discriminação por suas escolhas políticas guardem mensagens, documentos e outros registros que possam contribuir para a apuração dos fatos.

Ao reforçar a autonomia política dos profissionais, Vieira de Mello Filho afirmou que a relação de trabalho não pode ser utilizada como instrumento de pressão sobre o voto.

“O trabalhador tem o direito de exercer a sua escolha política independente para quem ele trabalha. O trabalhador, seja ele assalariado ou não, empresta a sua força de trabalho para o empregador, não empresta sua alma”, pontuou o ministro.

As medidas anunciadas buscam fortalecer a fiscalização, ampliar os canais de denúncia e assegurar que a liberdade de escolha política seja respeitada nas relações de trabalho.

Foto: Secom TST