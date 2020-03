Tsunami meteorológico atinge o Litoral Sul e arrasta veículos na praia do Cassino

O fenômeno deste sábado, segundo a Somar, foi reforçado pelas nuvens de chuva formadas pela chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, que causou ventos de mais de 60km/h no sul do estado.

Tsunamis desta natureza foram registrados recentemente duas vezes em Santa Catarina, em 16 de outubro de 2016 e em 19 de novembro de 2009. No entanto, de acordo com Lauro Calliari, professor do Instituto de Oceanografia da Furg, este fenômeno tem registros no Rio Grande do Sul desde 1977.