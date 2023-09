Tudo fechado no feriado de 20 de setembro em Alegrete

Esta quarta-feira (20), é feriado em comemoração ao Dia do Gaúcho. E no oitavo feriado do ano, nada abre em Alegrete, nem mesmo os mercados. Só vão atender a comunidade os serviços de saúde do Hospital, UPA e Samu. Todos os serviços voltam normalmente na quinta-feira (21).

E o grande evento do dia, o desfile de cavalarianos está confirmando com qualquer tempo, iniciando às 9h passando pela Praça Getúlio Vargas. Esse é um dos eventos mais esperados do ano no Município, em que os peões e prendas preparam-se seus cavalos e a sua pilchas para estarem garbosos durante o desfile.

Depois deste feriado, no meio da semana, teremos mais três feriados anda este ano – 12 de outubro, 8 de dezembro ( feriado municipal) e 25 de dezembro.