Tudo igual no Grenal, Ju goleia e Flamengo perde para o Coritiba

O domingo (24), no 41º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano – Efipan registrou três jogos no já castigado estádio municipal Farroupilha.

Em três partidas foram anotados 16 gols, e a rodada atraiu a atenção para o clássico Grenal. Embora um público reduzido em relação a jogos da dupla em edições passadas.

Com torcidas organizadas, gremistas foram em maior número ao Farroupilha

No primeiro jogo do dia o Juventude não tomou conhecimento do Missiones. Os uruguaios foram dominados do início ao fim pelo time jaconeiro. No primeiroo a equipe de Caxias do Sul fez 2 a 0, com gols de Jhonathan Munhoz. Na etapa final o Ju fez mais três. Luiz Fernando ampliou logo aos 4′. De dono do jogo, o time da Serra Gaúcha, fez o quarto com o meia Bruno Cardoso.

Juventude não teve dificuldades de passar pelo Missiones

A equipe do Missiones fez todas as trocas possíveis, e não conseguiu impedir a goleada no pesado gramado. O quinto do Juventude saiu aos 29′, com o camisa 10 Carlos Júnior, final Juventude 5 a 0.

Time Jaconeiro estreou com o pé direito

O clássico Grenal foi morno, não empolgou os torcedores. Pela primeira vez no torneio, as equipes se enfrentaram logo na estreia. O gramado embarrado dificultou um melhor jogo. Inter e Grêmio abusaram da forte marcação.

A gurizada do Inter saiu na frente. Richarlyson aproveitou o vacilo do zagueiro e marcou 1 a 0 para o colorado. O time comandado pelo ex-jogador Carlos Miguel, pressionou e criava as melhores oportunidades de ataque. Aos 21 minutos, o atacante Ariel dos Santos marcou um golaço empatando o clássico.

Na etapa final pouco futebol, muitas substituições alguns cartões amarelo e um Inter que se contentou com o empate na estreia. Já o Grêmio tentou a vitória, mas não teve ímpeto para vencer o rival.

Chiquinho, ex-atleta do clube e técnico Inter, avaliou como positivo o resultado. Destacou o empenho de sua equipe e disse que o plantel é Sub-14, devendo se reforçar nos próximos jogos quando sete atletas do Sub-15 que disputaram a Copa Nike serão integrados à delegação em Alegrete.

Do lado tricolor, Carlos Miguel reclamou de uma penalidade não marcada em favor do tricolor. Ratificou a dificuldade de jogar um clássico aliado ao estado do gramado.

Encerrando a rodada, o Flamengo clube anfitrião recebeu o Coritiba. Num jogo de muitos gols, o time rubronegro não teve forças para segurar o Coxa.

Um jogo pegado faltou forças para o Flamengo conter o Coxa

Logo aos 2′, o centroavante Thiago Azaf fez 1 a 0 Coritiba. O Flamengo reagiu no minuto seguinte com Daniel Vitor. Melhor no jogo o time paranaense ampliou para 3 a 1, em pouco mais de 10 minutos. Thiago Azif e Matheus Dias, coloram o Coritiba na frente 3 a 1. O Flamengo conseguiu descontar aos 23′, com Eric Gomes, 3 a 2.

No segundo tempo, o Coritiba marcou logo no primeiro minuto, Crepaldi fez 4 a 2. O Flamengo era valente e diminuiu com Murilo Gomes, 4 a 3.

Sem forças para empatar, o rubronegro alegretense virou presa fácil para o adversário. Crepaldi e Matheus Dias fizeram no apagar das luzes, decretando a vitória do Coxa por 6 a 3.

A partir desta segunda (25), até a próxima sexta serão cinco jogos por dia. A partir das 14h30min, o Palmeiras joga contra o Novo Hamburgo. Logo em seguida, Grêmio e Juventude se enfrentam, partida prevista para iniciar 15h50min.

O terceiro jogo da rodada será entre Coritiba x Missiones (17h10min), o Flamengo encara o Guarapuava às 18h30min. E fechando a rodada às 19h50min, jogam Internacional x Redbull Bragantino. Os ingressos custam R$ 2,00 na geral; R$ 5,00 setor de arquibancadas e R$ 8,00 no pavilhão.

Fotos: Pedro Mello