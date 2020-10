Tupanciretã: dentista está desaparecida desde a tarde de ontem

Compartilhe















Desde o final da tarde de ontem(10), não se tem informações do paradeiro de Barbara Machado Padilha.

As últimas informações de familiares, dão conta que a dentista, às 17h30 de ontem saiu do escritório do esposo, localizado na rua 7 de setembro e se deslocou a pé até sua residência na Av Carlos Mariense de abreu, 242.

O esposo ao chegar em casa, às 19h30, encontrou somente os objetos pessoais de Barbara.

Ela vestia uma calça jeans azul, camisa cinza, bota preta e uma máscara branca.

Em sua residência estão seus objetos pessoais, documentos e chaves. Não há sinal de arrombamento ou violência.

O veículo de Barbara também está em casa.

*Qualquer informação que possa auxiliar no caso, ligar para a Polícia Civil, Brigada Militar ou para o contato familiar:

55 996277757 (Magda Padilha)

Fonte: Tupã 97.1FM