Um temporal de extrema intensidade, acompanhado de granizo e ventos violentos, atingiu o município na madrugada desta sexta-feira (20), provocando destruição em residências, estabelecimentos comerciais, prédios públicos e estruturas urbanas. A Defesa Civil do Estado confirmou três mortes em decorrência da tragédia.

O fenômeno atingiu a cidade durante a madrugada, principalmente entre as 3h e as 3h40min. Em poucos minutos, a força dos ventos provocou estragos de grandes proporções, arrancando telhados, derrubando árvores e postes, destruindo estruturas e deixando ruas inteiras cobertas por destroços.

A dimensão da tragédia impressionou moradores e autoridades. O prefeito Gustavo Herter Terra relatou um cenário de devastação e estimou que aproximadamente 8 mil das 8,6 mil residências existentes no município tenham sido atingidas, principalmente pela perda total ou parcial dos telhados.

A violência do temporal também atingiu prédios públicos, estabelecimentos comerciais, postos de combustíveis, escolas e outras estruturas. A própria Prefeitura Municipal sofreu danos, assim como a Igreja Matriz e espaços públicos da cidade.

Além das três mortes confirmadas pela Defesa Civil estadual, há dezenas de pessoas feridas, que necessitaram de atendimento médico. O hospital do município também foi atingido, e a queda de árvores nas proximidades chegou a dificultar o acesso à unidade de saúde. Pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da região.

A cidade amanheceu com o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água comprometidos. Árvores, postes e fios caídos bloquearam ruas e acessos rodoviários, dificultando o deslocamento das equipes de socorro e a chegada de ajuda às famílias atingidas.

Leia mais: Temporal com granizo e ventos fortes destelha casas e causa estragos no interior de Alegrete



Diante da dimensão dos estragos, equipes da Defesa Civil estadual, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e profissionais de outros municípios foram mobilizados para auxiliar no atendimento à população. O Governo do Estado também articulou o envio de ajuda humanitária, incluindo água potável, alimentos, colchões e materiais para a recuperação provisória das residências.

A intensidade dos ventos e o padrão de destruição levantaram a hipótese de que um tornado tenha atingido Tupanciretã. Entretanto, a classificação do fenômeno ainda depende de avaliação técnica dos órgãos meteorológicos. Entre as possibilidades investigadas estão também ventos extremos associados a uma supercélula de tempestade.

Neste momento, a prioridade das autoridades é prestar atendimento às vítimas, garantir abrigo às famílias que perderam suas casas, restabelecer os serviços essenciais e dimensionar os prejuízos causados pelo temporal.

A tragédia deixa não apenas perdas materiais, mas também uma profunda marca na história e na vida da população tupanciretanense. Três vidas foram perdidas, famílias estão de luto e milhares de moradores precisam de auxílio para recomeçar.

Tupanciretã enfrenta agora o desafio de se reconstruir. A solidariedade e o apoio das autoridades e da sociedade serão fundamentais para que a comunidade consiga superar este momento de dor e devastação.

Imagens: Portal Plural