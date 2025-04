Turfe| Grande Prêmio Gentil Carlesso vai movimentar Alegrete neste fim de semana

Nesta edição, o prêmio é de R$ 150 mil ao proprietário do cavalo ganhador + R$ 40 mil ao treinador, em 600m, reunindo Produtos da Geração 2022.



Neste sábado (26), as 16hs, ocorre a amostra dos animais. O GP terá cinco concorrentes. Forza Speranza, numa parceria entre Alegrete e Porto Amazonas com o Stud Alegrete Baita Chão e Haras Henrique Oliva, La Vai Bryan, uma parceria entre turfistas de Santo Augusto, Íjui e Pananbi. Mossberg, do Haras Iguassu parceria com Leonardo Goelner, da Fazenda Rio Grande de Carazinho. Mbapeé, parceria entre Carazinho e Palmeiras das Missões, do Haras Santa Tereza do Bom Retiro. Mensageira Veloz, do Stud Veloz Equus, representa Uruguaiana e Passo do Sobrado.

Ainda no sábado, às 20hs, o ponto alto será o jantar de apostas com a renda total em benefício da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Para domingo (27), acontecem os dois ternos eliminatórios, um sorteio define um com dois competidores e outro com dois. Os vencedores avançam à final de segunda-feira (28)

Neste ano, pela primeira vez, o hipódromo Nilton Carlesso recebe um GP paralelo. O Grande Prêmio Stud L.F.C em homenagem ao Dr. Thiago Batista e o treinador Almirante Pinto Rui. Cinco animais que já disputaram competições estão no GP: Denver de São Luiz Gonzaga; Baronesa Lark de São Borja, Houston Rocket, parceria de Boa Vista do Cadeado e Tupanciretã. Lindt Bonbon, parceria entre as cidades de Passo Fundo, Carazinho e São José do Ouro, e Instant Unic de São Francisco de Assis.

A entrada é gratuita e o evento já acentua o movimento na rede hoteleira, gastronomia e estabelecimentos comerciais, fomentando a economia do município com a realização de mais um GP Gentil Carlesso.