Turismo Rural avança em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural (SRA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS), realizou mais uma atividade, através do Programa Municipal de Turismo Rural, junto aos empreendimentos do segmento hoteleiro do município.

Conforme o Diretor de Turismo, Leonardo Cera, o programa visa identificar e implantar negócios de turismo rural, ambientalmente corretos, aliados às habilidades e vocações do produtor e da sua família, com consequente diversificação e aumento de renda da propriedade rural.

Durante o II módulo, que tratou sobre planejamento e implantação de pousadas e restaurantes rurais, uma das atividades realizadas incluiu a visitação nos empreendimentos do ramo hoteleiro na cidade. Conforme a turismóloga do SENAR-RS, Claudiana Castro, o objetivo da ação é aproximar os produtores rurais participantes do programa aos empresários do ramo hoteleiro, para que ambos possam conhecer os negócios uns dos outros. Desta forma, os empreendedores do turismo rural que não irão oferecer hospedagem em suas propriedades poderão indicar hotéis da cidade, e da mesma forma os proprietários de hotéis terão a opção de orientar seus hóspedes sobre atividades que podem ser realizadas no município.

Enquanto a turma 1 esteve visitando os hotéis Alegrete, Caverá e São Jorge, a turma 2 visitou os hotéis Texacão, Solar Flores e Rambo. Na oportunidade, os empresários puderam apresentar seus empreendimentos, a infraestrutura e os serviços disponibilizados. É possível encontrar hotéis com restaurante, lancherias, academia, piscina, espaço coworking, espaço para reuniões e eventos, e todos possuem estacionamento próprio.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Caroline Figueiredo destaca que os hotéis da cidade possuem um apelo interessante, pois todos são hotéis familiares. “Não temos hotéis de grandes redes, igual a qualquer lugar do mundo. Aqui no Alegrete, cada um dos hotéis possui características únicas, todos oferecem um excelente padrão de hospedagem, aconchego e receptividade típico do povo alegretense. Importante também frisar, que os hotéis estão atendendo as exigências para prevenção a Covid-19 e, além disso, todos se preocupam com a sustentabilidade do negócio, e investem em produção de energia solar, que além de ser uma energia considerada limpa, contribui para diminuir os custos de energia dos empreendimentos”, ressalta.