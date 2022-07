UAMA começa elencar demandas da comunidade; bairro Airton Senna é o primeiro

A União de Associações de Moradores de Alegrete – UAMA, iniciou na última terça-feira(12), um projeto que pretende ouvir e elencar as demandas dos bairros do Município.

O trabalho “UAMA no Bairro”, consiste na realização de reuniões da Diretoria da União de Associações de Moradores de Alegrete, com as diretorias dos bairros diretamente nas comunidades. O objetivo é de ouvir as demandas e planejar ações do trabalho da UAMA.

O lançamento do projeto foi realizado em reunião com a Presidente do Bairro Airton Sena, Fátima Noronha, que desenvolve um relevante trabalho em sua comunidade.

A presidente da UAMA, Débora Bernardes, apresentou o projeto, ouviu as principais demandas do Bairro Airton Sena e estará em conjunto na busca de alternativa de soluções e nos devidos encaminhamentos junto aos órgãos competentes.

A ideia, conforme o líder comunitário e representante da Fracab, Adão Roberto Rodrigues é de que a cada semana a UAMA esteja em um bairro com o respectivo presidente ajudando nas ações dessa comunidade.

A Sede da UAMA funciona na Rua Vasco Alves, 125 , fundos da Câmara de Vereadores com expediente de segunda a sexta-feira das 9h às 12h.

Foto: Adão Roberto